شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال رمضان اليوم بالتنسيق مع الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأحد "يوم الرؤية" لرصد هلال شهر رمضان المعظم، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة.

ويستطلع المعهد القومى للبحوث الفلكية، بالتنسيق مع الإفتاء، وهيئة المساحة هلال شهر رمضان المعظم، من خلال 7 لجان تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد.

اللجان ستتوجه لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد، وكل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهربالمحافظة التى يتم فيها الرصد.

ويتم اختيار إمكان استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الاثنين الموافق 12/4/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس اليوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم غدا الإثنين 12/4/2021م هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء المقبل 13/4/2021م.