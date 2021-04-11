بالأسماء.. وزير القوى العاملة ورئيس جامعة عين شمس يكرمان 10 سيدات مثاليات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس 10 سيدات في الاحتفالية التي نظمتها الجامعة احتفالا بالمرأة المصرية بعنوان "المرأة المصرية في عصرها الذهبي".

وبحسب بيان اليوم، أهدى رئيس الجامعة الوزير، درع الجامعة، وذلك تكريما له على الدور الذي يقوم به في دعم الجامعة في جميع الأعمال ومشاركته الفعالة في الاحتفالات التي تقوم بها الجامعة.

وتضمنت قائمة المكرمين: الدكتورة إلهام حنفي من المجلس القومي للمراة ، وفوزية حامد حسن الأم المثالية التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفاطمة إبراهيم عبده عوض الشهيرة بـ (أم هشام) ترعى 3 أبناء من ذوي الهمم.

كما تم تكريم زوجات شهداء حادثة قطار سوهاج وهم شادية عطية عبادي زوجة الشهيد مصطفى زاهر، وسميرة محمود عبد الحميد ، زوجة الشهيد عبد الحميد محمد خلف، وفاطمة على حسن خلف، زوجة الشهيد صابر أحمد محمد، وهبة محمد محمود أم الشهيد إبراهيم سليمان محمد.

كما تم تكريم النائبة آية مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وهالة القاضي رئيس نادي ليونز إيليت، وشيماء على من المجلس القومي للمرأة، كما امتد التكريم إلى العقيد حاتم عشماوي مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .