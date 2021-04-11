تحية لعظيمات مصر.. وزير القوى العاملة يشهد احتفالية "يوم المرأة" بجامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت، احتفالية "يوم المرأة" التي نظمتها وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمات المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأساتذتها، والدكتورة هند الهلالي مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، وافتتح المعرض الخيري ، وكرموا الأمهات المثاليات ، كما شهدوا عرض وكورال مسرحي بالجامعة.

وتقدم وزير القوي العاملة، بالشكر للقائمين على هذا الصرح العلمي العظيم لتنظيم هذا الحفل والإحتفاء بالمرأة المصرية التي كانت وما زالت دائماً وأبداً على مر العصور معطاءة مخلصة لوطنها، ورمزاً للصمود والتحدي والتضحية.. فكل التحية "لعظيمات مصر".

وشدد الوزير، على أن المشاركة في احتفالية اليوم تعكس حرص القيادة السياسية بدعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحاً في تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالي للحكومة ، فضلاً عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصري لتصل إلى مائة وأربعة وستون مقعداً، وعشرون مقعداً بمجلس الشيوخ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التي تمس حياة المرأة مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.

وحيا الوزير، في هذا الإطار المجلس القومي للمرأة على دوره المتميز في رعاية وحماية للمرأة المصرية في مختلف المجالات.

من جانبه قدم محمود المتيني، الشكر للوزير، والحضور من ممثلي المجلس القومي للمراة والوزارات المدعوة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، ومنظمات المجتمع المدنى ، مؤكداً الدور المستحق إلى تقوم به عظيمات مصر، ذلك المصطلح الراقي التى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المرأة المصرية ، كما ثمن دور الوحدة التي تقوم به الجامعة وخاصة ذوى الهمم ، ودعا إلى التفكير فى تغيير اسم الوحدة مستقبلا لوحدة دعم المرأة تمجيداً لما تقوم به المرأة داخل المجتمع .

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