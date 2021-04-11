"مؤشر على تنفيذ الملء الثاني".. وزير الري: تركيب توربينات سد النهضة يسير بخطى ثابتة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال وزير الري، الدكتور محمد عبدالعاطي، إننا نتوقع بدرجة أن يكون الملء الثاني في يوليو، لأن تركيب التوربينات يسير بخطى ثابتة، وهذا مؤشر على تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني للسد.

وأضاف الوزير في حوار مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية على فضائية "MBC مصر"، أن مصر لديها جاهزية للتعامل مع أزمة الملء الثاني لسد النهضة: "نستطيع التعامل مع أي مشكلة، والجانب السوداني لاحظ العام الماضي وجود عكارة في مياه النيل وحين سأل الجانب الإثيوبي ردوا يمكن أن نتبادل البيانات باتفاق هذا العام، إثيوبيا تريد مبادلة البيانات دون اتفاق".