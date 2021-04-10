وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع استزراع 20 ألف فدان بغرب المحافظة

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع استزراع 20 ألف فدان بغرب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، والذى يعد نموذجاً للاستثمار الزراعى في أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، والتى تنفذها وزارة الزراعة بالمنيا.
جاء ذلك بحضور المهندس اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، واسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار ودكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري .
قال وزير الزراعة إن مزرعة الإنتاج الحيوانى بها نوع من الجاموس المصري المحسن الإيطالي ،و نعمل على تحسين السلالة ،حيث تعد المزرعة من المشروعات البحثية الاستثمارية وذلك لرفع معدلات انتاج اللحوم والألبان.
ودعا الوزير المستثمرين لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الزراعية ، حيث تتوفر كافة المقومات وخاصة المياه الجوفية الصالحة للعديد من الزراعات، لافتا إلى أهمية محطة الميكنه الزراعية، حيث يحتاج القطاع الزراعي إلي الميكنه الحديثة، مما يساعد المستثمرين لإقامة مشروعات ورفع الإنتاجية، وتعد الميكنه الزراعية من أهم المشروعات التي تعمل على تقليل التكلفة ونسب الفاقد من الزراعات.
من جانبه، أكد محافظ المنيا أن مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة، ويأتي تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن خطة الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح بإقامة مشروعات تنموية متكاملة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، موضحا أنه تم زراعة ٤٥٠٠ فدان بنجر ضمن مشروع ٢٠ الف فدان كمرحلة أولى بالإضافة لزراعة ٦٠٠ فدان قمح و٨٠ فدان برسيم، لافتا أن مزرعة الجاموس بها ١٤٤٣ رأس ماشية مصرية ايطالية السلالة ونعمل في هذه الفترة على تبادل السلالات لتحسين المنتج الزراعي.
وأكد «القاضي» أن محافظة المنيا منتشر بها العديد من الزراعات حيث تشهد في الفترة الحالية زراعة العديد من الأصناف المختلفة من المحاصيل الزراعية.
ويعد المشروع نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجنى، ويقع المشروع بمنطقة غرب المنيا على طريق بنى مزار ـ الواحات ويبعد حوالى 55 كيلو متر عن مركز بنى مزار ويضم المشروع 16 صوبة زراعية فردية ومزدوجة منزرعة بمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل، كذلك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول الصويا، دوار الشمس، عنب، ويستخدم أسلوب الري الحديث بالمشروع ما بين رى بالتنقيط والرش وقد تم تزويد المشروع بحوالي 80 جهاز رى محوري «بيفوت» حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدان.
كما يضم المشروع محطة الإنتاج الحيواني والمقامة على مساحة 55 ألف متر مربع وتسع ما يقرب من 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثياً، فضلاً عن محلب إلى ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان ومبنى ادارى ويضم المشروع منطقة لوجيستية تم فيها انشاء مبنى للسكن الإداري ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع فضلاً عن معمل مجهز بأحدث الاجهزة لتحليل التربة والمياه والنباتات.
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