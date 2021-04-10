شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان مشروع استزراع 20 ألف فدان بغرب المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا، والذى يعد نموذجاً للاستثمار الزراعى في أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان، والتى تنفذها وزارة الزراعة بالمنيا.

جاء ذلك بحضور المهندس اسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، واسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار ودكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري .

قال وزير الزراعة إن مزرعة الإنتاج الحيوانى بها نوع من الجاموس المصري المحسن الإيطالي ،و نعمل على تحسين السلالة ،حيث تعد المزرعة من المشروعات البحثية الاستثمارية وذلك لرفع معدلات انتاج اللحوم والألبان.

ودعا الوزير المستثمرين لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الزراعية ، حيث تتوفر كافة المقومات وخاصة المياه الجوفية الصالحة للعديد من الزراعات، لافتا إلى أهمية محطة الميكنه الزراعية، حيث يحتاج القطاع الزراعي إلي الميكنه الحديثة، مما يساعد المستثمرين لإقامة مشروعات ورفع الإنتاجية، وتعد الميكنه الزراعية من أهم المشروعات التي تعمل على تقليل التكلفة ونسب الفاقد من الزراعات.

من جانبه، أكد محافظ المنيا أن مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة، ويأتي تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وضمن خطة الدولة، لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح بإقامة مشروعات تنموية متكاملة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، موضحا أنه تم زراعة ٤٥٠٠ فدان بنجر ضمن مشروع ٢٠ الف فدان كمرحلة أولى بالإضافة لزراعة ٦٠٠ فدان قمح و٨٠ فدان برسيم، لافتا أن مزرعة الجاموس بها ١٤٤٣ رأس ماشية مصرية ايطالية السلالة ونعمل في هذه الفترة على تبادل السلالات لتحسين المنتج الزراعي.

وأكد «القاضي» أن محافظة المنيا منتشر بها العديد من الزراعات حيث تشهد في الفترة الحالية زراعة العديد من الأصناف المختلفة من المحاصيل الزراعية.

ويعد المشروع نموذجا حكوميا إرشاديا متكاملا يتم من خلاله نشر التوصيات لمناطق الاستصلاح الجديدة، في مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجنى، ويقع المشروع بمنطقة غرب المنيا على طريق بنى مزار ـ الواحات ويبعد حوالى 55 كيلو متر عن مركز بنى مزار ويضم المشروع 16 صوبة زراعية فردية ومزدوجة منزرعة بمحاصيل الخيار والطماطم والفلفل، كذلك مساحات مكشوفة تم زراعتها بمحاصيل الذرة، اللوبيا، فول الصويا، دوار الشمس، عنب، ويستخدم أسلوب الري الحديث بالمشروع ما بين رى بالتنقيط والرش وقد تم تزويد المشروع بحوالي 80 جهاز رى محوري «بيفوت» حيث يغطى الجهاز الواحد مساحة 125 فدان.

كما يضم المشروع محطة الإنتاج الحيواني والمقامة على مساحة 55 ألف متر مربع وتسع ما يقرب من 1500 رأس ماشية من الجاموس المحسن وراثياً، فضلاً عن محلب إلى ومخازن سيلاج ومصنع للأعلاف ووحدة لتصنيع منتجات الألبان ومبنى ادارى ويضم المشروع منطقة لوجيستية تم فيها انشاء مبنى للسكن الإداري ومخازن ومناطق خدمية ليتم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع فضلاً عن معمل مجهز بأحدث الاجهزة لتحليل التربة والمياه والنباتات.

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان المزرعة التموذجية

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان المزرعة التموذجية

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان المزرعة التموذجية

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان المزرعة التموذجية

وزير الزراعة ومحافظ المنيا يتفقدان المزرعة التموذجية