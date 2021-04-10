شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مستشفى للعزل بجامعة سوهاج لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بفيروس كورونا بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مبنى مستشفى الأورام بالمستشفى الجامعي والذى تم تخصيصه كمستشفى عزل لمواجهة الزيادة المطردة فى أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" بالمحافظة، وذلك للتأكد من جاهزيته لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن تخصيص مستشفى للعزل بالمستشفى الجامعى يأتي فى إطار التوجيهات الصادرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، وبالتنسيق مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ومديرية الصحة بالمحافظة.

وقال الدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى، أنه تم تجهيز ٣٢ سريرا منهم ١٠ أسرة عناية مركزة كمرحلة أولى اليوم، بالإضافة إلى ١٦ سرير داخلى سيدخلون الخدمة غدا، فضلا عن ٤٩ سرير داخلى جارى تجهيزها للعمل خلال ٤٨ ساعة.