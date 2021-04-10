شكرا لقرائتكم خبر عن راعي كنيسة بالشرقية: شهر رمضان يعيد الصداقات والترابط بين الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتاد القس إيليا أسعد ماهر، راعي كنيسة القديسة دميانة بمدينة القنايات في الشرقية، منذ سنوات طوال مشاركة أهل مدينته في كافة المناسبات والإحتفالات، وخاصة إستقبال شهر رمضان المبارك، حيث يشارك في تعليق زينة رمضان ويتقاسم مع المسلمين الأجواء الإحتفالية بالشهر الفضيل، في جو يسوده الحب والتعاون والسعادة بنفحات الشهر الكريم، وفي مشهد يتجلي فيه الإنصهار الوطني بين المصريين مسلمين وأقباط.

يقول راعي كنيسة القديسة دميانة لــ«المصري اليوم»، إن شهر رمضان بالنسبة لي هو أجمل وأغلي شهر في السنة، فمنذ طفولتي كنت مع أخوتي وأصدقائي وجيراني ننتظر هذا الشهر لنجتمع فيه قبل المدفع بساعتين، ونقضي وقتنا في اللعب حتي انتظار المدفع، وغالبا ما نأكل سويا عند أي شخص منا، ونخرج لنستكمل جلستنا ولعبنا مع بعض، وكان أهالينا حريصين على متابعتنا وكل بيت يعطينا مما عنده من عصير أو بلح ومياه، بخلاف بعض الأكلات المشهور بها كل بيت وكان يجمعنا حب أخوي.

وأضاف أن شهر رمضان يُعًظم فينا صفات روح المحبة والتآخي وصلة الرحم، ويعيد الصداقات والترابط والمواجدة بين الناس، فكثيراً ما نحتاج إلى هدوء رمضان الذي يمنح الأجواء المحبة والتواضع، ويعطي الإنسان فرصة أن يهدأ أمام الله ويمارس إنسانيته الحميدة وينشر الابتسامة والخير بين جيرانه وأصدقائه، وذلك تأكيداً على أن ملامح المصريين واحدة وعاداتهم واحدة، تجمعهم أواصر المحبة والرحمة والعمل على تنمية المشاعر الوطنية، وأن العقيدة الوحيدة عند أهالينا جميعا بمختلف أديانهم هي الحب، بمفهوم أن الحب هو فن إسعاد الآخر.

وتابع: «حتي الآن حينما نري بعضنا البعض نتذكر هذه الأيام، ولا أنسي أعز صديق ورفيق عمري الشيخ بسيوني خليفة رحمه الله، والذي ترنُ في أذني صوت ضحكته حتي وقتنا هذا، وأيضا فترة عملي قبل الكهنوت كنا في شهر رمضان لنا عادات وطقوس دامت ١٦ عاما دون تغير، وأخص بالذكر إفطار ثان أيام رمضان، وهو الأفطار في المنصورة مع أعز وأغلي الناس في ضيافة الحج محمود مغاوري، وتتوالي الأيام عند كل زميل نفطر يوم مجموعة واحدة، ولا نعرف غير محبتنا التي تحمل ثقال أيام عملنا ونقضيها في هذا الشهر يد بيد ونشجع بعضنا البعض على الالتزام في كل مناحي حياتنا».

وأشار إلى أنه بعد رسامته بمدينة القنايات، وجد نفسه بين أهله على أرض خصبة أرتوت بالمحبة، والدعوات تستمر سواء في البيوت أو الجمعيات أو الأحزاب، بخلاف موائد الرحمن التي كنا نتشرف بإقامتها أمام الكنيسة ويحضرها أهل القنايات، ناهيك عن الزينة فهي عادة قديمة كنا نزين بها بيوتنا، لذا حرصنا وأخوتي وأبنائي أن نحتفل بهذا الشهر دائمآ بتزيين شوارع المدينة، لتكون علامة على صدق محبتنا، حيث أننا لا نحب بالكلام فقط بل بالعمل.

واختتم حديثه: «بهذه المناسبة أهنئ الجميع بهذا الشهر الفضيل، راجيا وطالبا من الله أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، وأن يرفع عنا جميعا البلاء والوباء، وأن يسند كل المسئؤلين عن قيادة هذا البلد الغالي في كل قرارتهم، ويعينهم على توفير كل سبل الراحة لشعبنا العظيم».