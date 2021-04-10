شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح طريق حي النور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم السبت الطريق المؤدي إلى المخبز الاستراتيجي بمنطقة حي النور بشرم الشيخ بطول 800 متر بعد رصفه وتجميله وتخطيطه ضمن حزمة افتتاح الطرق بشرم الشيخ وضمن افتتاحات العيد القومي للمحافظة تيسيراً على المواطنين للمساعدة في سير السيارات والمارة بسهولة ويسر ضمن الطرق والمحاور العرضية بالمنطقة مما يمنع الازدحام ويقلل في الوقت والتكلفة ويخدم السكان بالمنطقة. والطريق من تنفيذ شركة المقاولون العرب.

ورافق المحافظ اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام.