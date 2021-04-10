شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بالبناء المخالف .. وزير التنمية المحلية يوقف رئيس حي 15 مايو عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إيقاف ألبير ألفونس أسعد رئيس حي 15 مايو بمحافظة القاهرة لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية اليوم السبت أنه لا أحد فوق القانون وأنه سيُطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية وستتم محاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم أو وظائفهم مادام ثبت ارتكابهم أي مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم الحفاظ على هيبة الدولة ومنع ارتكاب المخالفات مشددًا على أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً لدولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.

وكانت محافظة الجيزة قد أصدرت بياناً أكدت فيه قيام رئيس حي 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرناؤوطي المتفرع من سليمان جوهر وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.