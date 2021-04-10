شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحركة المرورية على طريق «سفاجا - الغردقة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، إعادة تسيير الحركة المرورية بطريق «سفاجا- الغردقة» بعد تصادم أتوبيس سياحي بسيارة نقل، توفي على أثرها سائق الأتوبيس السياحي.

وانتقلت «المغربي» إلى موقع التصادم حيث تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، موضحة نقل جثة سائق الأتوبيس إلى مستشفى سفاجا المركزي، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ التحقيق.

وأضافت رئيس المدينة أن التصادم وقع بين مدخل المدينة الشمالي نتيجةً لاصطدام أتوبيس سياحي رقم ( ٨٧٢٦ ط ق أ ) يحمل ٢٠ سائحًا من جنسيات مختلفة بسياره نقل رقم (١١٥٦ ط ر ج) ونتج عن الحادث وفاة سائق الأتوبيس السياحي، وتم فتح الطريق وانتظام حركة السير بعد رفع آثار الحادث.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية وإدارة مرور سفاجا تمكنوا من رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالكيلو 14 بطريق «سفاجا- الغردقه»، فيما قامت إدارة المواقف بالوحدة المحلية بإزالة آثار الحادث وتهيئة الطريق بشكل طبيعي.

