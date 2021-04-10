شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع مشروعات مبادرة السيسي لتطوير الريف في قرية فارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات الجارية ضمن مبادرة التطوير الشامل بقرية فارس «غرب النيل» التابعة لمركز كوم أمبو، حيث رافقه خلالها النائب خالد رضوان عضو مجلس النواب وبدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع تأهيل الفرع البحري لترعة فارس الجديدة، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع، حيث يصل طولها إلى 3 كم وبتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك من إجمالي 211 كم مستهدف تبطينها بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

كما تفقد اللواء أشرف عطية المشروع المتكامل لإدخال خدمة الصرف الصحي لقرية فارس، والذى تصل تكلفته لنحو 196 مليون جنيه، حيث يضم محطة معالجة بطاقة 3 آلاف م3/ يوم، بجانب شبكات وخطوط انحدار، حيث تم توريد المواسير، وجار تنفيذ أعمال شبكات الانحدار، وتم تسليم محطات الرفع والمعالجة للشركة المنفذة.

وتفقد محافظ أسوان، أيضاً، أثناء جولته في قرية فارس، عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية، والتي من بينها مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومركز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة فارس الإبتدائية الجديدة والبديلة لمدرسة حسن فتحى حيث تضم 16 فصلا وعددا من قاعات الأنشطة بتكلفة 7 ملايين جنيه، فضلاً عن إجراء الصيانة الشاملة لمدرسة فارس للتعليم الأساسى بتكلفة 3 ملايين جنيه.