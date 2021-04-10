شكرا لقرائتكم خبر عن «نساء حوض النيل» .. أول مشاركة للمرأة الأفريقية لحل أزمة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد من القيادات النسائية منتدى «نساء حوض النيل» كأول ائتلاف نسائي في قارة أفريقيا يهدف تعزيز العلاقات بين دول حوض النيل، وتفعيل دور القوى الناعمة في التعاون الشعبي المشترك في النهوض بالدول وتذليل العوائق والأزماتوفي مقدمتها أزمة سد النهضة .

وقالت نجلاء أبوالمجد مؤسس وصاحبة فكرة «منتدى حوض النيل»، إن الائتلاف يؤكد على تعزيز العلاقات بين دول حوض النيل والعمل على تنفيذ خطة للتعاون الشعبي المشترك في إطار السلام واحترام الآخر ونشر المحبة بين الشعوب، لافتة أن المنتدى يضم عددًا كبير من نساء 5 دول حتى الأن، وهي مصر، وشمال السودان وجنوب السودان، وتشاد، وأواغندا، مشيرة إلى أن المشاركات وافقوا على فكرة المنتدى التي تم طرحها عليهن لأول مرة خلال لقاءها معهن في مؤسسة النيل للدراسات الاستراتيجية، وبدأن في تطويرها حتى خرجت إلى حيز التنفيذ.

وأضافت أن الفكرة جاءت منذ سنوات لكنها قامت بتنفيذها والتأكيد عليها بعد الأحداث الأخيرة لأزمة «سد النهضة»، لافتة إلى أنها وجدت أن القوى الناعمة لها دور كبير في تحسين العلاقات بين الشعوب وتوطيدها والوقوف خلف قياداتها السياسية في هذا الظرف العصيب.

وأوضحت أن الائتلاف بصدد تنظيم مؤتمر كبير يجمع نساء دول حوض النيل، للتأكيد على هدفه الرئيسة وهو الوقوف خلف قياداتهم ومساندتهم من خلال دورهم كقوى ناعمة، وأن المياه تعني الحياة، وكذلك توصيل رسالة للعالم بعدالة وصحة موقف مصر الرسمي من قضية سد النهضة وتوافق الشعوب ودول حوض النيل على هذا الحق المشروع والأصيل.

وقالت «أبوالمجد» إن أهداف المنتدى تضمنت التأكيد على التمسك بحقوق مصر والسودان الأصيل في المياه وبالتالي الحياة وعدم التفريط فيه، موجهة الدعوة للنساء من كافة القطاعات الشعبية للانضمام للمنتدى للمشاركة وتشكيل جماعات ضغط نسائي في أنحاء العالم من سياسيين ومفكرين ورياضيين وفنانين وهو ما يؤكد دور وتأثير القوى الناعمة في تغيير خريطة الشعوب، لافتة إلى أن تدشين المؤتمر الأول والذي سيتم تنظيمه سيكون في أسوان.

وتابعت مؤسس منتدى نساء دول حوض النيل، أن القوى الناعمة كانت لها دور في تغييرات خريطة مصر في ثورة 30 يونيو واستعادة الدولة والقضاء على الإرهاب ووقوفها خلف قياداتها السياسية، وكذلك «الكنداكات» في السودان واللاتي كان لديهن دور وتأثير في التغيير في السودان. أيضًا واستعادة دولتهم في 2019، لذا كان دورهم في تحويل المسار الديمقراطي.

واختتمت نجلاء أبوالمجد أن من أبرز ما لفت انتباها وفخرها هو حديث النساء من دول حوض النيل عن مصر ودورها الأخير التي قالوا أنها بدأت تذيب جبل الجليد في أفريقيا وفتحت آفاق ومجرى في العلاقات الإفريقية بعد رئاستها للاتحاد الافريقي، لافتين أن يسعون لتقديم صورة مختلفة للدبلوماسية الشعبية وتفعيل دورها وهدفها الأساسي وإعادة العلاقات الجيدة بين الدول .

يذكر نجلاء أبوالمجد مؤسس منتدى، شاركت من القيادات النسائية النوبية في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، اختيرت ضمن أفضل 100شخصية من المجلس القومي للمرأة في 2014، وأفضل شخصية نوبية نسائية على مستوى المجموعات النوبية في الخارج، عضو سابق هيئة العليا والملف النوبي بحزب المصريين الأحرار، عضو مؤسس المجلس الوطني للشباب، وعضو شبكة المرأة العربية، وجبهة نساء مصر، وعضو تنسيقية العمل الجماهيري بنساء مصر.