شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابته بـ كورونا .. أحمد أبو هشيمة يكشف تطورات حالته: «الأعراض شديدة جداً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كتب النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن تطورات حالته الصحية، عقب إصابته بفيروس كورونا منذ عدة أيام.

وقال «أبوهشيمة»، على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على لطفه بي، أصبت بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وكانت أعراضه شديدة جداً».

وأضاف: «الحمد لله أنا الآن في حال أفضل. رجاء كونوا حريصين لأقصى درجة، ربنا يحفظكم ويحفظ بلدنا مصر».