شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدي على الأرضي الزراعية في بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد السنوسى رئيس مركز ومدينة بلطيم، على ضرورة إزالة أي تعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وإن التعدى على الرقعة الزراعية يعد جرما في حق الشعب المصرى كله، حيث نص الدستور على تجريم كافة صور التعدى عليها، كما نص بالحظر على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أياً كان سند حيازته، بالتعدى على الأرض الزراعية، أو إرتكاب أي فعل أو الإمتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، بوقف أسباب المخالفة فوراً وإزالتها بالطريق الإدارى، وتحرير محاضر ومصادرة معدات وأدوات البناء، فضلًا عن ضبط وتحرير محضر للمقاول القائم بالبناء كونه شريك أساسى في المخالفة نفسها.

وقال السنوسي إنه من هذا المنطلق نفذ مجلس مدينة بلطيم اليوم السبت، حملة لإزالة تعدى في المهد، ببناء مبنى مخالف بالتعدى على الرقعة الزراعية بمساحة ٨٠ متر بقرية العياش الشرقى، وذلك بالطوب الأبيض الحجرى مسقوف بعروق الخشب، مشيرا إلى أن الإزالة تمت بحضور أحمد اللوزى نائب رئيس المركز والمدينة، وعبادة عبدالمنعم عميرة، رئيس الوحدة المحلية لقرية الزهراء.

بلطيم

بلطيم

بلطيم

بلطيم