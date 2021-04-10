شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تخفيف الملابس .. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، اليوم السبت، لموجة من الطقس السيئ مصحوب بانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ونشاط في الرياح. فيما تراجعت درجات الحرارة لأدنى معدلاتها في مثل هذا التوقيت من العام.

وساعد نشاط الرياح في شعور المواطنين بالانخفاض الشديد في درجات الحرارة، ما أثر على تواجدهم بالشوارع والأماكن المفتوحة.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة على الوجه البحري والسواحل الشمالية مع نشاط للرياح وتزايد فرص سقوط الأمطار.

من جانبها، حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من تخفيف الملابس ودعت إلى ضرورة أن يلتزم المواطنون بارتداء الملابس الثقيلة للحفاظ على صحتهم .

ودعت «المحافظة» إلى تجنب الخروج إلى الأماكن المفتوحة التي تنشط فيها الرياح، فضلاً عن الابتعاد عن الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية وشرفات المنازل وبدء تخفيف الملابس مع تحسن حالة الطقس والمناخ بصورة رسمية وإنتهاء موجة الطقس السيئ.

وفى سياق متصل، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، صباح اليوم السبت، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها الثغر.

ومن جانبه، وجه الربّان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر، واتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد «شاهين» على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.