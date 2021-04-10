شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد : بدء العمل في مشروع تعديل مسار النقب بطريق الخارجة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء العمل بمشروع تعديل مسار منطقة النقب بطريق الخارجة- أسيوط، والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق، بتكلفة ١٢٥ مليون جنيه لتعديل المنحنيات الخطرة والحد من الحوادث بالمنطقة ودفع عجلة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأوضحت المهندسة مرفت شحاتة رئيس فرع هيئة الطرق والكبارى في الوادى الجديد، أن المسار الجاري إنشاءه يمتد من الكيلو ٦٠ من منطقة النقب حتي الكيلو ٧٠، بداية من طريق الخارجة، ويتم تنفيذه على مرحلتين تنتهي بنهاية ديسمبر ٢٠٢١.