شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب في المحافظات .. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة وأحوال الطقس الأحد 11 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة غدًا الأحد 11 أبريل، وقالت إن الطقس سيكون لطيفا في فترة النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري، ومن المتوقع أيضا أن يكون الطقس مائلا للبرودة على مناطق السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الطقس من المتوقع أن يكون معتدلا على محافظات جنوب الصعيد، وباردا في ساعات الليل على القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، ومائلا للبرودة على مناطق السواحل الشمالية، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد في بيان ظهر اليوم 10 أبريل، أن الظواهر الجوية غدا ستشهد نشاطا في حركة الرياح على السواحل الشمالية ومحافظة جنوب سيناء، مع وجود اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتصل سرعة الرياح إلى 80 كيلومترًا في ساعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 11 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات:

القاهرة: العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

الإسكندرية: العظمى 19 والصغرى 14 درجة.

وادي النطرون: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

طنطا: العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

شبين الكوم: العظمى 22 والصغرى 13 درجة.

دمنهور: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

بلطيم: العظمى 20 والصغرى 14 درجة.

مطروح: الحرارة العظمى 18 والصغرى 13 درجة.

السلوم: العظمى 18 والصغرى 11 درجة.

سيوة: العظمى 23 والصغرى 9 درجة.

بورسعيد: العظمي 19 والصغرى 14.

دمياط: العظمي 19 والصغرى 14.

الزقازيق: العظمى 22 والصغرى 14.

المنصورة: العظمى 22 والصغرى 13.

الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 10.

السويس: العظمى 24 والصغرى 12.

العريش: العظمى 20 والصغري 12 درجة.

رفح: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

رأس سدر: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

نخل: العظمى 20 والصغرى 08 درجة.

نويبع: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

طابا: العظمى 24 والصغرى 10 درجة.

كاترين: العظمى 23 والصغرى 4 درجة.

الطور: العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 24 والصغرى 17 درجة.

الغردقة: العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

مرسى علم: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

الفيوم: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

بني سويف: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

المنيا: العظمي 22 والصغرى 11 درجة.

أسيوط: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

سوهاج: العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

قنا: العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

الأقصر: العظمى 27 والصغرى 15 درجة.

أسوان: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

إدفو: العظمى 28 والصغرى 15 درجة.

أبوسمبل: العظمى 27 والصغرى 17 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 26 والصغرى 14 درجة.

شلاتين: العظمي 30 والصغرى 20 درجة.

أبورماد: العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

حلايب: العظمى 29 والصغرى 21 درجة.