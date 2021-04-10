شكرا لقرائتكم خبر عن صرف سلع تموينية بقيمة 29 مليون في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وكيل وزارة التموين إنه بمتابعة الأنشطة التموينية تبين الآتي خلال المدة من 1 حتى 9 إبريل 2021، تم صرف سلع تموينية بمبلغ 29 مليون جنيه سلع تموينية من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية بما يعادل 67.4% من إجمالي الدعم المقرر لمواطني المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم.

كما تم صرف سلع حرة بمبلغ مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مارس 2021 لعدد 40 ألف بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

موضحا أنه تم صرف عدد 25.2 مليون رغيف بلدي مدعم من المخابز البلدية بالبطاقات التموينية بمعدل صرف 2.8 مليون رغيف/ يوم، كما تم صرف كمية قدرها 1915 طن دقيق بلدي مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.