شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة: معدلات البطالة انخفضت بالربع الرابع من 2020 لـ7.2% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم السبت، احتفالية " يوم المرأة التى نظمتها وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، بحضور، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمات المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأساتذتها، والدكتورة هند الهلالى مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بالجامعة، وذلك فى قاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، وافتتح المعرض الخيرى، وكرموا الأمهات المثاليات، كما شهدوا عرض وكورال مسرحى بالجامعة.

وكرم محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس 10 سيدات فى الاحتفالية التى نظمتها الجامعة احتفالا بالمرأة المصرية بعنوان " المرأة المصرية فى عصرها الذهبى".

كما أهدى رئيس الجامعة الوزير، درع الجامعة، وذلك تكريما له على الدور الذى يقوم به فى دعم الجامعة فى جميع الأعمال ومشاركته الفعالة فى الاحتفالات التى تقوم بها الجامعة.

وتضمنت قائمة المكرمين: "الدكتورة إلهام حنفى من المجلس القومى للمراة، وفوزية حامد حسن الأم المثالية التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفاطمة إبراهيم عبده عوض الشهيرة بـ (أم هشام) ترعى 3 أبناء من ذوى الهمم".

كما تم تكريم زوجات شهداء حادثة قطار سوهاج وهم شادية عطية عبادى زوجة الشهيد مصطفى زاهر، وسميرة محمود عبد الحميد، زوجة الشهيد عبد الحميد محمد خلف، وفاطمة على حسن خلف، زوجة الشهيد صابر أحمد محمد، وهبة محمد محمود أم الشهيد إبراهيم سليمان محمد.

وأكد وزير القوى العاملة، حرص القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم المرأة المصرية كونها حجر الزاوية فى تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجلى ذلك واضحًا فى تنصيب المرأة المصرية لثمان وزارت ضمن التشكيل الحالى للحكومة، فضلًا عن زيادة عدد الأعضاء من السيدات بالبرلمان المصرى لتصل إلى مائة وأربعة وستون مقعدًا، وعشرون مقعدًا بمجلس الشيوخ، فضلا عن إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية التى تمس حياة المرأة مثل: الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على الختان وغيرها.

وأكد الوزير أن ما أحرزته الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة، فبالرغم من التحديات التى تواجهها البلاد والعالم أجمع نظرا للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد انخفضت معدلات البطالة فى مصر خلال الربع الرابع من 2020 لتبلغ 7,2% من إجمالى قوة العمل، بانخفاض قدره 0,8% عن الربع المماثل من العام السابق.

وتابع: ويجب أن نذكر انخفاض معدلات البطالة بشكل ملحوظ بين الإناث لتبلغ 16,8% من إجمالى الإناث فى قوة العمل، مقابل 22,7% فى الربع المماثل من العام السابق.

وقال سعفان : وزارة القوى العاملة دائمًا ما تكون داعمة للمرأة المصرية فى توفير ظروف وشروط عمل ملائمة لها، يتم ذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية بدور المرأة فى العمل وحقوقها وواجباتها التى أقرها لها الدستور والقانون، هذا بجانب إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة على المستوى المركزى والتى أتشرف برئاستها. والتى تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلاٍ عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وأعرب وزير القوى العاملة على ثقته أن خطة عمل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة وما تضمنته من أنشطة سوف تساهم بشكل كبير فى تناول الكثير من الموضوعات والقضايا التى تهم المرأة العاملة ودعم مشاركتها بشكل أكثر فاعلية فى سوق العمل المصرى، قائلا :"وهنا أؤكد أننا نرحب بعقد الشراكات مع كافة الجهات والمنظمات التى تهتم بالقضايا المرتبطة بالمرأة العاملة وتفعيل دورها فى الاقتصاد المصرى.

وقال : "لقد حرصت الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل من خلال الحصول على برامج تدريبية بالمراكز الثابتة والمتنقلة حيث تم تدريب 5000 متدربة على مهن التفصيل والخياطة، وصيانة الحاسب، والمشغولات اليدوية، والسجاد اليدوى خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى الآن.

وأكد الوزير أن المرأة المصرية لم تتوانى يوما عن العطاء والمشاركة والدفاع عن وطنها، كانت فى الصفوف الأولى فى الاستحقاقات الدستورية، تستغل حقها كون العنصر المؤثر فى المجتمع فى المشاركة فى تنمية بلادها وتحقيق تقدمها، باحساس الأم التى تخاف على أبنائها، خاصة فى أوقات مواجهة التحديات، قائلًا :"المرأة المصرية قادرة أنها تأخذ حق البلد فى أى وقت من الأوقات".