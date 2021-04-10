شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوقف رئيس حى 15 مايو عن العمل لحين انتهاء التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قراراً بإيقاف "ا.ا"، رئيس حى 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف فى الدقى، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أى مخالفات، خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات .

وشدد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، على أن أى مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً على دولة القانون ومواجهة أى تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.

وكانت محافظة الجيزة، قد أصدرت بياناً، مؤكدة قيام رئيس حى 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحى الدقى فى 16 شارع الأرنائوطى المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة واحالتها الى النيابة العامة للتحقيق .