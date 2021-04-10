أم تخنق طفلتها بإيشارب في أوسيم.. والتحريات: "بتتعالج عند مشايخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنهت ربة منزل حياة طفلتها بإيشارب داخل المنزل بمركز أوسيم، شمال الجيزة.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، إشارة من شرطة النجدة بوفاة طفلة بدائرة القسم، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

وشكل العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع، فريق بحث تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن والدة الطفلة "ريتاج 3 سنوات" وراء ارتكاب الواقعة، وأنها تعاني من أزمة نفسية وتتردد على بعض الشيوخ والمعالجين الروحانيين طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشارت التحريات الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، معاوني مباحث أوسيم، إلى أن الأم استغلت توجه زوجها إلى أرض زراعية "محل عمله" رفقة أطفاله الثلاثة "8، 11، 14 سنة" وخنقت صغيرتها بواسطة إيشارب.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط الأم واقتيادها إلى القسم تمهيدا لعرضها على النيابة العامة وتوقيع الكشف الطبي لبيان مدى سلامة قواها العقلية.