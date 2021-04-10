الداخلية X أسبوع.. ضبط 2527 قضية آثار وتنفيذ 385 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في تنفيذ 385755 حكم قضائي، أبزرها 1606 حكم جناية، و142406 حكم حبس، و185777 حكم غرامة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 13 قضية تهريب بضائع– مستحضرات تجميل، و72 قضية متنوعة أبرزها دخول الدائرة الجمركية - نصب.

في مجال الأمن السياحي، وضبط 2527 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.