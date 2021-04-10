الداخلية X أسبوع.. غلق 4219 محلًا مخالفًا و82 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن 6816 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1102 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 7057 أرجيلة، وغلق 4219 محل مخالف لمواعيد الغلق.

وضبط عدد 83459 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 82946 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 513 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.