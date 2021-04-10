أبرزها 5 طن أسماك مجمدة فاسدة.. ضبط 1284 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1284 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، جاء أبرزها ضبط (4,35 طن "أسماك مجمدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المختصة وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضبط (1,72 طن "أسماك مجمدة "معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط (طن أسماك مدخنة "رنجة" معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة الغربية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.