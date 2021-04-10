أخبار مصر

"هيكل" يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

بعث أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء نص البرقية كالتالي:

يشرفنى أن أتقدم لفخامتكم وللشعب المصري العظيم بأسمى آيات التهانى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

متمنيا لفخامتكم ولمصرنا الحبيبة كل التوفيق والتقدم والازدهار فى ظل قيادتكم الشجاعة والحكيمة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيده على فخامتكم بموفور الصحة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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