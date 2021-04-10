الطرق الصوفية تلغي موكب "الرؤية" بسبب إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تعليماته لوكلاء المشيخة العامة بالمحافظات بضرورة التأكيد على كافة مريدي وأتباع الطرق بإلغاء مسيرة الاحتفال برؤية شهر رمضان لعام 1442 هجريًا والمعروفة بـ موكب الرؤية.

جاء قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفق إجراءات الدولة الاحترازية بإلغاء التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، وخوفًا من حدوث تجمعات بمنطقة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.

وطالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية من بينها التباعد الاجتماعي داخل المقار الرئيسية لكل طريقة صوفية في هذا اليوم.

واعتاد مريدو الطرق الصوفية، تنظيم في مسيرة سيرًا على الأقدام من مسجد صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، إلى مسجد الحسين بحي الجمالية، في يوم استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال رمضان، كما هي العادة في موكب الاحتفال بمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، وموكب رأس السنة الهجرية.