بعد وقفه عن العمل.. رئيس حي 15 مايو: ليس لي علاقة بواقعة البناء المخالف بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا بإيقاف ألبير ألفونس أسعد، رئيس حي 15 مايو بمحافظة القاهرة وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

ونفى رئيس الحي، وجود أي صلة له بهذا الأمر محل المخالفة التي ذكرتها محافظة الجيزة في بيانها بشأن الواقعة.

وأصدرت محافظة الجيزة مساء أمس بيانا أكدت فيه قيام رئيس حي 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرنائوطي المتفرع من سليمان جوهر، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون في مواجهة مخالفات البناء وضبط المخالفين مهما بلغ حجم مخالفاتهم ، لافتا إلى أنه تم ضبط المخالف لعرضه على النيابة المختصة وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، لافتا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باليقظة التامة في رصد مخالفات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال ألبير الفونس، لمصراوي: "ليس لي علاقة بهذا الأمر على الإطلاق، متابعا: وأنت بتكلمني أنا بشتري حاجة رمضان".

وأكد اللواء محمود شعراوي، في بيان الوزارة، قبل قليل، على أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أي مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيدا على دولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.