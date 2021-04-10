شكرا لقرائتكم خبر عن في اطار احتفالات يوم اليتيم .. محافظ بني سويف يشهد فعاليات اليوم الترفيهي لـ 60 طفل وطفلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة بنى سويف احتفالاتها بيوم اليتيم، حيث شهد اليوم السبت، الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات الاحتفال، والتي نظمها المجلس الاستشاري للشباب ومبادرة تمكين وتأهيل وشباب الكشافة، تحت سفح هرم ميدوم كيوم ترفيهي للأطفال بمشاركة 60 طفلاُ وطفلة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية المسؤولة.

ووزع المحافظ بعض الهدايا ولعب الأطفال على الأيتام، كما حفز الأمهات البديلات والمشرفات بالمؤسسة على بذل مزيد من الرعاية، على أن يقومون به يجسد المعنى الحقيقى للإنسانية، معرباً عن سعادته بالتواجد في مثل تلك الفعاليات، وسط الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، مشيرا إلى أن رعاية الأيتام من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، ورعايتهم وتربيتهم حتى يكونوا مواطنين صالحين، وسواعد لتنمية الوطن جنبا إلى جنب مع أبناء مصر جميعاً، فضلا عن أنه عمل وطنى وإنسانى في المقام الأول، مؤكدا على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسير بخطى عملية واضحة في مجال الارتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياج.

تضمنت الاحتفالية التي أقيمت تحت رعاية المحافظ عدداً من الفقرات الفنية والغنائية للترفيه وإدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب الأطفال الأيتام، والتي شملت عرض للفنون الشعبية والتنورة وألعاب كشفية، بالإضافة إلى عرض تاريخي لموجز عن قصة هرم ميدوم الذي بناه الأمير «حوني» واستكمله «سنفرو»، ويرجع للأسرة الرابعة، وكان مكونا من 7 درجات لم يتبق منها سوى 4 درجات، والذى يعتبر أول هرم كامل، وهو أقدم من أهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفرماعت.