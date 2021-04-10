شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للتوعية بمرض للتوحد .. «الإلكترونية الأهلية» تشارك في احتفاليات محافظة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، طلابًا وأساتذة في احتفالية اليوم العالمي للتوحد، والذي نظمته مؤسسة «كلنا إيد واحدة» للأطفال ذوي الهمم، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عثمان مدير أمن أسوان، وبحضور كلا من الفنانة نهال عنبر، والمذيع تامر شلتوت، والدكتور محمد نجدى سيد مدير فرع الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الأهلية بأسوان بالنيابة عن الدكتور هشام عبدالسلام رئيس الجامعة، والدكتور عماد اليمنى استشاري النساء والتوليد.

شملت الاحتفالية ماراثون رياضى خيرى بداية من نادى التجديف بكورنيش أسوان حتى نادى أسوان الرياضى، ثم استقل جميع الحاضرين والمراكب الشراعية حتى أول كورنيش أسوان وأقيم حفل لتكريم أمهات الأطفال ومحاولة نشر البهجة في نفوس الأطفال وتوضيح دور المؤسسة في محاولة الدمج المجتمعي للاطفال مع فئات المجتمع الأخري

وقال الدكتورهشام عبدالسلام رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن إطلاق يوم 2 أبريل من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وحرص العالم كله على الاحتفال بهذا اليوم، يعد خطوة مهمة وفعالة لإدراك المجتمع الدولي بزيادة أعداد مرضي التوحد على مستوى العالم، وخطوة إيجابية أيضًا على تذكرة المسئولين والمجتمعات المدنية بحتمية رعاية هذه الفئة وتوفير الحياة الكريمة لهم لتخفيف معاناتهم وذويهم لسنوات طويلة.

وثمن رئيس الجامعة، جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية المبذولة في توفير كل سبل الراحة لفئات التوحد، خاصة مراكز الرعاية المنتشرة في محافظات مصر والتي تقدم الرعاية الصحية والنفسية والذهنية لأطفال التوحد، ودورات وورش العمل التي ينظمها المجتمع المدني لأولياء أمور أطفال التوحد حتي تخفف من معاناتهم وترشدهم إلى السبل العلمية الصحيحة الواجب اتباعها للتعامل الأمثل مع طفل التوحد لخلق بيئة طبيعية تساعد هؤلاء الأطفال على التعايش مع المجتمعات المحيطة.

ودعا عبدالسلام إلى ضرورة رفع الوعي المجتمعي بالمرض، وأهمية التوعية بالتوحد، ومعرفة الوسائل التي تساعد على تطوير مهاراتهم ودمجهم بالمجتع، وتصحيح الأخطاء المرتبطة بمريض التوحد، وكذلك بضرورة تأهيل طفل التوحد عبر برامج التأهيل للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، ومنها برامج معتمدة يتم تطبيقها.

من جانبها أعربت الفنانة نهال عنبر، عن مدى سعادتها بالتطوع للحضور لمحافظة أسوان، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، بصفة عامة وخاصة في التعامل مع أطفال التوحد وضرورة الاهتمام بهم في المجتمع والدمج بينهم مع الأطفال العاديين.

كما أعرب الفنان المذيع تامر شلتوت المذيع بقناة النهار، عن مدى اهتمامه بأطفال التوحد لوجود تجربة فعلية بأسرته بطفل توحد وعن مدى معاناته أن يتقبل المجتمع فكرة التعامل مع طفل التوحد، خاصة أن البعض يعتبرونه طفل منبوذ مما كان هذا سببا لاهتمامه بالتطوع لمشاركة المؤسسة في هذا الماراثون الخيرى.

وأشار الدكتور عماد اليمنى استشارى أمراض النساء والتوليد، أن طفل التوحد هو نتاج جينات وراثية من زواج الأقارب وغالبًا ما تكون تلك الحالات متزايدة في صعيد مصر بسبب العادات والتقاليد في ضرورة زواج الأقارب، مما يشكل خطورة بالغة في إنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية مثل التوحد وتوالت الكلمات وقصص النجاح من أولياء أمور الأطفال المصابين بالتوحد، والتى أبرزت دور المؤسسة واهتمامها بالأطفال في النواحى المختلفة.