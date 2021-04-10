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تحرير 149 محضرا تموينيا على المخالفين بمدن الأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز بالمحافظة، حيث قامت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بحملات تفتيشية يومية .

و أسفرت حملة التموين عن تحرير 148 محضرا ومخالفة تموينية منها 49 محضرا ضد المخابز و89 محضرا ضد الأنشطة الأخرى بالاسواق وعدد 10 محاضر ضد الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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