شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 149 محضرا تموينيا على المخالفين بمدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز بالمحافظة، حيث قامت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بحملات تفتيشية يومية .

و أسفرت حملة التموين عن تحرير 148 محضرا ومخالفة تموينية منها 49 محضرا ضد المخابز و89 محضرا ضد الأنشطة الأخرى بالاسواق وعدد 10 محاضر ضد الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية .