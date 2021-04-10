شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 149 محضرا تموينيا على المخالفين بمدن الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز بالمحافظة، حيث قامت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، بحملات تفتيشية يومية .
و أسفرت حملة التموين عن تحرير 148 محضرا ومخالفة تموينية منها 49 محضرا ضد المخابز و89 محضرا ضد الأنشطة الأخرى بالاسواق وعدد 10 محاضر ضد الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية .
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