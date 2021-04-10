شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع الاستعدادات النهائية في الأسواق والمخابز لاستقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماعا مع رؤساء مراكز المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للإطمئنان على جاهزية الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور السيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف المرور على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها وتنشيط تجارة الجملة وفتح شوادر لبيع اللحوم ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة وطرحها للمواطنين للسيطرة على الأسعار ومحاربة الغلاء ، خاصة طوال أيام شهر رمضان.

كما شدد محافظ الوادي الجديد على متابعة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية بالأسواق العامة والمقاهي والمواقف والمساجد وإتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان.

ووجه الزملوط ، بحصر جميع مباني الخطورة الداهمة بكافة المراكز لإزالتها وتعويض أصحابها حفاظاً على أرواحهم، وحصر أعداد المتعديين على أراضي الدولة المتقدمين لتقنيين أوضاعهم، ولم يستكملوا سداد الرسوم لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.