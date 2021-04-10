شكرا لقرائتكم خبر عن قبل استطلاع هلال رمضان .. تشديدات لإلغاء الموكب الصوفي بمسجد الحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية تشديدات لوكلاء المشيخة العامة للطرق الصوفية في المحافظات بضرورة التأكيد على كافة مريدي وأتباع الطرق الصوفية بإلغاء المسيرة الصوفية للاحتفال برؤية شهر رمضان لعام 1442 هجريًا والمعروفة صوفيًا بـ«موكب الرؤية» وإعلاميا بـ «الموكب الصوفي».

جاء قرار المجلس الأعلى للطرق الصوفية وفق إجراءات الدولة الاحترازية بإلغاء التجمعات للوقاية من فيروس كورونا.

وجرت العادة، أن يخرج مريدي الطرق الصوفية في مسيرة سيرًا على الأقدام من مسجد صالح الجعفري بمنطقة الدراسة، إلى مسجد الحسين بحي الجمالية، في يوم استطلاع دار الإفتاء المصرية لرؤية هلال رمضان ومن هنا جاء تسمية المسيرة بموكب الرؤية والذي يضم آلاف من مريدي الصوفية.

ولدي الطرق الصوفية 3 مواكب صوفية سنويًا وهي رؤية شهر رمضان والمولد النبوي والاحتفال برأس السنة الهجرية.

وطالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية من مشايخ الطرق الصوفية القيام بدورهم والتأكيد على كل المريدين وأتباع الطرق الصوفية بإلغاء الموكب الصوفية خوفًا من قدوم العديد منهم لمسجد صالح الجعفري للاحتفال برؤية شهر رمضان.

كما طالب المجلس الأعلى للطرق الصوفية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من بينها التباعد الاجتماعي داخل مقرات الرئيسية لكل طريقة صوفية في هذا اليوم.

وقال الشيخ محمد علاء الدين ماضي أبوالعزايم، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ الطريقة العزمية، لـ «المصري اليوم» إن اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصوفية اتفق على ضرورة إلغاء فعاليات شهر رمضان من بينها الموكب الصوفي للاحتفال برؤية هلال رمضان، كذلك إلغاء الخيمة الرمضانية التي تقام بمعرفة السلطات بجوار مسجد الحسين.

وأكد أن الصوفية متعاونون مع شيوخهم إلى المريدين مع الدولة للوقاية من كورونا، وحال إقامة الفعاليات سيتم وضع ضوابط شديدة للتباعد الاجتماعي.

من جانبه أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية، مساء يوم الأحد 29 من شهر شعبان 1442هجرية، والموافق يوم 11 إبريل 2021.

وأضاف فضيلة المفتي عبر صحفته على موقع Facebook بأنه سيتم اعلان نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان الكريم في احتفالية كبرى على التلفزيون المصرية وأيضًا في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع «فيس بوك» وذلك عقب صلاة المغرب ذلك اليوم، وختم فضيلة المفتي حديثه بدعاء «اللهم بلغنا رمضان».

وتزايد البحث على محرك جوجل عن أول شهر رمضان مع قرب حلول شهر رمضان لسنة 1442 هجرية، لأداء فريضة الصوم، وقال علماء الفلك إن موعد أول رمضان 2021 فلكيا لسنة 1442 هجريًا سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021، وأن نهاية شهر رمضان الكريم ستكون يوم الأربعاء 12 مايو 2021، ويصبح يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد ولادة هلال شهر رمضان بأنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة الرابعة و31 دقيقة صباح يوم الإثنين الموافق 12 إبريل 2021 بتوقيت مصر، في اليوم التالي ليوم الرؤية، وبناءًا عليه يكون أول شهـر رمضان 2021 فلكياً يوم الثلاثاء 13/4/2021م.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه لن يولد هلال شهر رمضان الجديد قبل غروب شمس يوم الرؤية الموافق الأحد الموافق 11/4/2021م، في جميع الدول العربية والإسلامية.

وتقوم دار الإفتاء بمتابعة رؤية هلال جميع الشهور العربية، وكذلك رؤية هلال شهر رمضان الكريم والتى لها طابع خاص، وينتظرها المسلمون بشغف لتحديد بداية شهر رمضان كما ينتظرون أيضًا رؤية هلال شهر شوال لتحديد موعد انتهاء شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك، كما ينتظر المسلمون كذلك موعد شهر ذي الحجة أيضًا والذي يرتبط بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام.

وأعلنت دار الافتاء عن قيام عدد 7 لجان متخصصة تنتشر في أماكن متفرقة من جمهورية مصر العربية لتقوم باستطلاع هلال شهر رمضان وتضم تلك اللجان علماء شرعيين متخصصين في علم الفلك يقومون باستطلاع الهلال في أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصريَّة وأيضًا معهد الأرصاد بحيث تكون تلك الأماكن صالحة لرؤية الهلال.

حددت الحسابات الفلكية أن عدد أيام شهر رمضان 30 يومًا، وعدد ساعات الصوم أول أيام شهر رمضان الكريم في يوم الثلاثاء 13 إبريل 2021 الذي يوافق أول رمضان يبلغ 14 ساعة و41 دقيقة حسب توقيت القاهرة، وعدد ساعات الصوم في يوم الأربعاء 12 مايو 2021 والموافق 30 رمضان هو 15 ساعة و35 دقيقة.