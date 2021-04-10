شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق: ارتفاع نسبة المستفيدين من التمويل العقاري لـ10٪؜ بعد تنفيذ مبادرة الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باهر العطار، الخبير في مجال التسويق العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع البنك المركزي لدعم القطاع الإسكاني والصناعي وتعزيز الاستثمارات داخل الدولة بقيمة 50 مليار جنيه مع خفض الفائدة إلى 3٪؜ على تمويل الوحدات السكنية، هي بمثابة حلم لكل مطور عقاري.

وأضاف أن هذا كله سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على زيادة تنشيط حركة السوق خلال الفترة المقبلة بعد أن شهد القطاع العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، ومن خلال ما قام به الرئيس من دعم أصبح الآن من حق كل مواطن الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري بقسط شهري ثابت أقل من إيجار الوحدة السكنية وذلك بفائدة 3٪، ومع قياس معدل المستفيدين من التمويل العقاري الفترات السابقة نجد أنها نسبة لا تقل عن 2٪؜ ومن المتوقع بعد تنفيذ هذه المبادرة زيادة نسبة المستفيدين إلى ما يقرب 10٪؜ في وقت قصير وهي النسبة الأفضل مقارنة بالدول المتقدمة.

وأكد «العطار» أن المجتمعات العمرانية الجديدة من المناطق المستفادة أيضًا من تلك المبادرة بنسبة كبيرة، لافتًا أن التطوير العقاري يشهد بداية الحياة في مدن الجيل الرابع، وأن أفضل وقت للشراء هو الفترة الحالية، حيث أن هناك عروض متعددة مقدمة من المطورين لأطول فترة سداد.

وأشار إلى عقد مؤتمر عقاري قريبًا يستهدف جلب عدد كبير من المستثمرين الإماراتيين المهتمين بمجال التطوير العقاري داخل مصر لخلق فرصة في التعاون المشترك في ظل استجابة السوق العقاري المصري للمحفزات الحكومية الأخيرة.

جدير بالذكر، دور الحكومة الفعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الميراث التجاري وخلق فرص في جميع مجالات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يتطلب من الحكومة الفترة القادمة إعادة رسم خريطة التعاون المصري العربي وإيجاد طرق لجذب المستثمرين من الخارج إذ أنهم يمثلون عصب الاستثمار في السوق المحلي، مما يكون له أثر إيجابي على تنشيط الاقتصاد المصري.