شكرا لقرائتكم خبر عن النادي النوبي في الإسكندرية يحتفل بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم النادي النوبي العام في الاسكندرية، برئاسة عبدالله عثمان رئيس النادى احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات النوبيات للعام 2021، مساء أمس بحضور 4 من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بتقديم عروض اكروباتية قام بها أطفال وشباب من النوبة وفقرات فنية وغنائية فضلاً عن «الدف» الذي يشتهر به أهل النوبة، ثم توالت الكلمات من الحضور المشاركين في الاحتفالية وجرى تكريم الأمهات المثاليات وتسليمهم دروع وشهادات تقدير وهدايا عينية.

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

وفى كلمته خلال الاحتفالية، تحدث سامح صلاح الشيمى عضو مجلس الشيوخ في الاسكندرية، عن دور الأم النوبيه وقال إنها تتحمل دوماً مسئوليات عديدة جعلت منها خير مربية وداعمة لأبنائها لإستكمال عادات وتقاليد المجتمع النوبى الأصيلة لتنسج لنا من كلمة الأم أُمة قوية لها تاريخ وثقافة وحضارة، فضلا عن تميزها بالصبر والجلد والتحمل.

وأضاف أن «أهل النوبة أطيب شعب وأطيب قلب ويتميزون بالرجولة والكلمة الواحدة وأنه لمس فيهم الصدق والجمال الروحى»، مشيرا إلى أن الأم النوبية مصنع الرجال والفرق بين الامة والام هو حرف التاء المربوطة لكن الأمة لا تعتمد إلا على الأم والأم النوبية أنجبت رجال صادقين.

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

كما شارك في الاحتفال السيد جمعه عضو مجلس الشيوخ ومحمد حمزه عضو مجلس الشيوخ وعلي الدسوقي عضو مجلس النواب.

وخلال الاحتفالية، تم الإعلان عن اختيار القيادة النسوية النوبية فكرية محمد محمود، للفوز بلقب الأم المثالية النوبية في الاسكندرية لعام 2021، وقال عبدالله عثمان رئيس النادى النوبى أنها شخصية لا يختلف عليها أحد ولديها أعمالها الطيبة الخالدة ويدها البيضاء في كافة المحافل النوبية، فضلا عن كونها أم فقدت ابنتها علا عمر ياسين وأن هذا الاختيار هو أقل ما يقدمه النادي النوبي لها تقديرا لصبرها ورحلة كفاحها.

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

بفقرات استعراضية وعروض نوبية .. النادى النوبى فى الاسكندرية يحتفى بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

طالع المزيد:

بحضور الوكيل البابوي.. محافظ الإسكندرية يكرم الأمهات المثاليات والشهداء وذوي الهمم

«اللي مقالتوش أمي ليا».. مدارس الإسكندرية تحتفل بالأمهات المثاليات لعام 2021 (صور)

بـ«التنورة» و«لافتات التخفيضات».. أصحاب محال «أهلا رمضان» يرحبون بالمواطنين (صور)