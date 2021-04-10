شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مجهولة المصدر وغلق إداري لصيدلية مخالفة في حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بالحسينية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية والتموينية، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة مكبرة للتفتيش علي المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية والدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٣٠٥ وحدة وعبوة لأدوية متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة في أدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وأدوية محفوظة في غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين وتحريز المضبوطات

وتحررت المحاضر اللازمة بأرقام ٧١٤٦ ، ٧١٤٧ لسنة ٢٠٢١ جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية، بالإضافة إلى تحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص لأحد المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت لجنة من مفتشى الصيدلة بالمديرية، بتنفيذ الغلق الإدارى لإحدي الصيدليات العامة بمركز فاقوس، نظرا لمخالفتها لقانون الصيدلة، بعدم تواجد من يجيز له القانون ممارسة المهنة، وتم تنفيذ الغلق بتشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.