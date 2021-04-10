شكرا لقرائتكم خبر عن 14 إجراء يجب اتباعها داخل المساجد فى شهر رمضان 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف، مجموعة من الإجراءات الواجب على المصلين، اتباعها داخل المساجد طيلة شهر رمضان المبارك 2021، للحد من تفشى وانتشار فيروس كورونا، والتى جاء في مقدمها ارتداء الكمامة، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، والالتزام بمراعاة مسافات التباعد الاجتماعى.

بالإضافة إلى ذلك أيضا، شددت وزارة الأوقاف، على الاستمرار فى عدم فتح دورات المياه، وكذلك الأضرحة، ومنع أى مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر صلاة الجنازة بالأماكن المفتوحة بغير أوقات الصلاة الراتبة، ومنع أى موائد إفطار لا بالمساجد ولا بملحقاتها، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد، السماح بصلاة القيام بما لا يتجاوز نصف ساعة فقط.



وزارة الأوقاف تحدد إجراءات المساجد فى شهر رمضان 2021

كما أكدت الأوقاف أيضا، فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى والجامعة لصلاة العشاء والتراويح بشروط، قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد على 10 دقائق، وفتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة بما فى ذلك التراويح، وتعليق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ.