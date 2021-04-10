شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تعلن انتهاء تصفيات مسابقة "ISEF" وتأهل الطلاب للمسابقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن انتهاء فعاليات التصفيات المحلية فى مسابقة العلوم والهندسة "ISEF"، والتى تعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، من سن 14 إلى 21 عامًا.

وأوضحت الوزارة أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمى للوصول لمشروع جديد يسهم فى حل مشكلة فى إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمى الصحيحة.

وأكدت الوزارة أنه نظرًا لظروف جائحة كورونا، تم تنظيم المسابقة عن بعد (online) حفاظًا على سلامة الطلاب المشاركين، حيث تم تصميم بيئة تكنولوجية؛ لرفع المشروعات والعروض التقديمية والفيديوهات، كما تم تدريب الطلاب والمنسقين على استخدام تلك البيئة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولى من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى تجرى فى جميع ربوع مصر، ويشارك فى تنظيمها مراكز التطوير التكنولوجى على مستوى المحافظات، حيث تصعد أفضل المشروعات العلمية للتنافس مرة أخرى على مستوى الجمهورية من خلال ثلاث معارض كل معرض يضم عددًا من محافظات مصر، وهى معارض: القاهرة والصعيد وتنظمهما الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومعرض الإسكندرية وتنظمه مكتبة الإسكندرية؛ ليتم اختيار أفضل 12 مشروع للاشتراك فى المسابقة الدولية، والتى تعقد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مايو من كل عام، وقد شاركت مصر فى هذه المسابقة مرات عديدة فى السنوات الماضية وحققت مراكز متقدمة.

وأوضحت الوزارة أن فعاليات المعرض النهائى عُقدت فى الفترة من 18 إلى 25 مارس الماضي، فضلًا عن استعراض المشروعات افتراضيًا، والتحكيم من قبل أساتذة من عدة جامعات لعدد 202 مشروع و 310 طالب مشترك بالمسابقة، بالإضافة إلى اشتراك 48 محكمًا وعقد أكثر من 600 جلسة تحكيم.

وقالت الوزارة إنه من المقرر إقامة معسكر للطلاب الفائزين؛ لإرشاد الطلاب علميًا، ورفع مهارات التواصل وتمكينهم من عرض مشاريعهم بكفاءة فى المعرض الدولى والذى سيعقد هذا العام عن بعد.