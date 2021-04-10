شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 15 شيشة وإزالة 305 إشغالاً فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدتين المحليتين بمركزي دمنهور وكوم حمادة بحملتين لإزالة الإشغالات فى المركزين فى محافظة البحيرة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة لإزالة الإشغالات أسفرت عن إزالة 305 حالة إشغال وذلك بالتعاون بين قسم الاشغالات بالوحدة المحلية وقوات من قسم شرطة دمنهور وىشلمت الحملة عدد من الشوارع منها الروضة والنافورة وعرابي وسيدي عمر والأتوبيس وأحمد محرم والنفق ومحمود الحبروك.

ونفذت أيضًا الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة لإزالة الإشغالات بالتعاون بين قسم الإشغالات فى الوحد المحلية ومركز شرطة كوم حمادة، أسفرت عن ضبط 15 شيشة من المقاهي فى نطاق المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لتكثيف حملات المرور اليومية على المقاهي والأسواق لتسهيل الحركة المرورية ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.