شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف المجاني على 4195 مواطن خلال القوافل الطبية في إدفو و كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الشماخية بمركز ادفو، وقرية العتمور بمركز كوم امبو، وإستمرت أعمال القافلة لمدة يومان في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على عدد ( 4195 ) مواطن.

وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالي .

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.