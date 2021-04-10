شكرا لقرائتكم خبر عن مقر مطرانية الكاثوليك بالغردقة تتزين بفانوس رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كعادته السنوية قام القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، بتعليق الزينة والأنوار وفانوس رمضان بمقر كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة، في مشاركة الشعب المصري أجواء روحانيات شهر رمضان،

ووجه القمص يؤانس، وكيل مطرانية أقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر التهنئة بقرب حلول شهر رمضان الكريم وعن سعادته بمشاركة الاخوة المسلمين أعيادهم، قائلا: كلنا نسيج واحد في وطن واحد، ودائما الشعب المصري يشارك بعضه البعض في جميع المناسبات.

