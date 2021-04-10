شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة يستقبل السفيرة المصرية في طشقند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أميرة فهمي، سفيرة مصر لدى جمهورية أوزبكستان، بزيارة إلى مدينة سمرقند التقت خلالها بنائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة «عزيز عبدالحكيموڤ» الذي يشغل أيضاً منصب عميد جامعة «طريق الحرير» الدولية للسياحة ومقرها مدينة سمرقند، حيث أشادت السفيرة بالجهود التي تبذلها أوزبكستان لتطوير قطاع السياحة.

تناولت المقابلة إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات تنشيط السياحة والفندقة وترميم الآثار والمخطوطات، فضلاً عن التعاون بين كليات السياحة في البلدين، لاسيما في مجال إدارة المتاحف، كما تم التطرق إلى تسيير عدد أكبر من رحلات طيران بين المدن المصرية والأوزبكية.

وقد قام نائب رئيس الوزراء باصطحاب السفيرة في جولة بالجامعة استعرض خلالها الإمكانيات التقنية والمعرفية التي تتمتع بها الجامعة وبرامج التعاون مع العديد من الجامعات الدولية، مشيراً إلى أن الحكومة الأوزبكية تهدف إلى تنمية الموارد البشرية التي تعمل في مجال السياحة التي تعتبره أوزبكستان من بين أهم القطاعات في إطار مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

هذا، وقد ألقت السفيرة محاضرة في الجامعة استعرضت خلالها الإمكانات السياحية لمصر والأولويات المتعلقة بالنهوض بقطاع السياحة، وأدارت حواراً مع طلاب الجامعة والأساتذة تناول سبل تنمية قطاع السياحة والتعليم السياحي.

نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة يستقبل السفيرة المصرية في طشقند بمدينة سمرقند

نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة يستقبل السفيرة المصرية في طشقند بمدينة سمرقند

نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة يستقبل السفيرة المصرية في طشقند بمدينة سمرقند