شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تشهد عبور السفينة الحاملة للكراكة «مهاب مميش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم السبت، عبور سفينة الغطس XIANG RUI KOU الحاملة للكراكة الجديدة «مهاب مميش» أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط، ضمن قافلة الشمال المبكر في رحلتها قادمة من بورسعيد ومتجهة إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه بوصول السفينة الحاملة للكراكة منطقة البحيرات الكبرى سيصعد على الكراكة مجموعة عمل مشتركه من إداره الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية للتنسيق مع طاقم السفينة وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكه عن السفينة والقيام بحسابات الاتزان استعدادا لتعويمها غدا الأحد بمشيئة الله، على أن يتم الاعتماد على القاطرات المعاونة التابعة للهيئة في عمليات الإنزال والقطر للكراكة.