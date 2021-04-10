شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القاهرة»: مستشفى عين شمس تنجح في استئصال كلي مصابة بالسرطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مستشفي عين شمس العام في اجراء جراحة استئصال كلي الكلي اليمين لوجود سرطان كلي، وتعد هذه العملية اول مرة تجري في مستشفي عين شمس العام، وهي من العمليات ذات الخطورة العالية نظرا لدقة العملية وترتيب خطواتها وامكانية حدوث نزيف شديد يؤثر على الحياة.

اجري الجراحة الدكتور طارق العريني مدير المستشفي واستشارى جراحة المسالك والدكتور سليم سامي حنا رئيس قسم الجراحة والدكتور محمد حسان اخصائي جراحه المسالك.

وقال الدكتور طارق العريني ان المستشفي توسعت في إجراء عدد من الجراحات المتقدمة، لخدمة اهالي منطقة عين شمس من منتفعي نفقة الدولة أو التأمين الصحي، أو القسم الاقتصادي.

قال العريني، أن المستشفي تقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال اقسام العيادات الخارجية والحضانات وكذا قسم رعاية الكُلي، لافتاً إلى أن المستشفي تقوم بتقديم العمليات الجراحية من التخصصات المختلفة.

من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل من الدكتور كمال ابو العلا مدير العلاجي والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.

من جانبه قال الدكتور محمد شوقي، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن هناك خطة لكل مستشفى من مستشفيات المديرية للعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسُكان، للعمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

يذكر ان هذه العملية من العمليات ذات الخطورة العاليه نظرا لدقة العملية وترتيب خطواتها وامكانية حدوث نزيف شديد يؤثر على الحياة و«الاستئصال الكلي»، الكلي يشمل استئصال الكلي نفسها بعد ربط الشريان الكلوي الحيوي جدا ثم ربط الوريد الكلوي الأيمن الذي يمثل خطورة لقصر المسافة بينه وبين الوريد الاجوف السفلي ثم ربط الحالب، ويتم استئصال كل الاغشيه المحيطة بالكلي واستئصال الغده الكظرية.