شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبدالحكيم تحيي الحفل الختامي لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي التاسع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالنجاح الذي حققه المؤتمر العلمي التاسع للجامعة والذي حمل عنوان «الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والطموحات»؛ وذلك برغم الصعاب الموجودة حاليا والمتمثلة في انتشار فيروس كوفيد 19، مؤكداً ان هذا النجاح لهو خير دليل على قدرة الجامعة على التعامل والتغلب على الصعاب والمشاكل التي يعيشها العالم بأسره.

وأوضح الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر إن المؤتمر قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية اقبالا كبيرا، حيث بلغ عدد المتحدثين بالمؤتمر ١٧٠ متحدث من ٢٠ دولة خلال ٢٨ جلسة علمية، ١٠١ محاضرة واكتر من ١٢٠٠٠ مشاهد عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا انه سيجري بدءا من الآن الاعداد للمؤتمر العلمي العاشر للجامعة، موجها الشكر لكل من ساهم في انجاح المؤتمر.

الفنان ريهام عبدالحكيم تحيي الحفل الختامي لمؤتمر جامعة عين شمس العلمي التاسع

جاء ذلك خلال حفل ختام المؤتمر والذي اقيم بالحرم الرئيسي للجامعة أمام قصر الزعفران بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق ورئيس الجامعة السابق، والدكتور صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس الجامعة السابق، عمداء ووكلاء الكليات. أحيت الحفل النجمة ريهام عبدالحكيم، حيث شدت بمجموعة متنوعة من الاغنيات.