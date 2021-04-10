شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 625 حكمًا قضائيًا في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، السبت، عددًا من الأحكام القضائية خلال حملة استهدفت ضبط الهاربين والخارجين عن القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 625 حكمًا قضائيًا ما بين جنايات وحبس وغرامات متنوعة، حيث تم تنفيذ 121 حكمًا بالحبس الجزئي و24 حبسا مستأنفا و369 غرامات و108 مخالفات متنوعة.

وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.