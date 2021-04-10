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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي غرب الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة أجزاء من 4 عقارات قديمة بمنطقتي كرموز وكوم الشقافة، وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على حياة المواطنين والمارة.

وردت شكاوى لغرفة عمليات حي غرب الإسكندرية من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بـ 4 عقارات قديمة بمنطقتي كرموز وكوم الشقافة.

وتبين من المعاينة أن العقارات الأربعة، خالية من السكان، وصادر لها قرارات هدم لم ينفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

وقالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات الأربعة، وجاري رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بها.

وفي سياق متصل، شن حي المنتزه أول حملة مماثلة، لإزالة شرفتين من عقارين بمنطقتي سيدي بشر قبلي والعوايد، وذلك لخطورتهما على حياة المارة.



لخطورتها على المارة .. إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة في الإسكندرية- صور

لخطورتها على المارة .. إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة في الإسكندرية- صور

لخطورتها على المارة .. إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة في الإسكندرية- صور

لخطورتها على المارة .. إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة في الإسكندرية- صور

لخطورتها على المارة .. إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة في الإسكندرية- صور

لخطورتها على المارة .. إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة في الإسكندرية- صور

لخطورتها على المارة .. إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة في الإسكندرية- صور