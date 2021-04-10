شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في القليوبية : رياح محملة بالأتربة وانخفاض درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت قرى ومدن القليوبية حالة من الطقس السيىء حيث تسود البلاد رياح شديدة محملة بالاتربة ورفعت الاجهزة التنفيذيه في محافظة القليوبية من درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقع أن تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية والتي قد يصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح وسقوط الأمطار.

وشدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على رفع درجة انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع قبل بداية موجة الطقس وتأهب جميع الأطقم والمعدات والتنسيق مع جميع الشركات العاملة لتوفير معدات إضافية إذا استدعى الأمر.

وأكد على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمواقع المخصصة مع إنعقاد غرفة العمليات المركزية بوجود أعضاء من كافة الجهات المعنية للتدخل المباشر وحل أي مشكلة تطرأ، مشددًا على رفع درجة الإستعداد والتأهب حتى انتهاء الموجة والتي قد تستمر لمدة يومين والتنسيق بين الجهات كل في موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمه عن الطقس