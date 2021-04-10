شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس يشرح لوسائل الإعلام الدولية والمصرية مقتنيات المدينة المفقودة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرح الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الاسبق، المقتنيات المكتشفة داخل المدينة المفقودة، أو المدينة الذهبية بمنطقة هابو غرب الأقصر والتي ضمت عددا كبيرا من الأدوات والأواني المستخدمة في الحياة داخلها والتي تثبت أن البر الغربي كان به حياة وليس مقابر كما يردد الكثيرين.

وضمت المقتنيات سمكة مجففة منذ آلاف السنين، والأواني الفخارية المختلفة، والقلادات والعقود والأختام وغيرها من مقتنيات المدينة، بجانب كميات من اللحوم المجففة والتي تصل لأكثر من ١٠ كيلو جرامات.

وقال الدكتور زاهي حواس، أن هذه المدينة أطلق عليها اسم المدينة الذهبية لأنه عثر عليها في نهاية العصر الذهبي وكذلك اسم المفقودة لأنه لم يتصور أي عالم اثار ان المدينة كانت موجودة.

وأضاف أن المدينة كانت تحمل اسم «اشراقة آتون» والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3 آلاف عام.

وأضاف أن هذه المدينة، مدينة سكنية وإدارية وصناعية في غرب محافظة الأقصر، وهي المدينة، التي تضم سلسلة من المنازل التي تؤكد أن البر الغربي كان به حياة للمصريين القدماء وليس كله مدافن كما يردد الكثيرين، موضحا انه تم الكشف عن أضخم وأكبر مدينة أثرية عثر عليها حتى الآن، وهي من عهد أعظم ملوك مصر وهو الملك أمنحتب الثالث. وأضاف الدكتور زاهي حواس، وزير الاثار الاسبق، أن المدينة المفقودة المكتشفة بجوار معبد هابو بالبر الغربي، عاشت حوالي ٣٧ سنة وكانت منطقة صناعية وسكنية وإدارية، مؤكداً على أن كل الفنانين والعمال الذين عملوا في تلك المدينة قاموا بعمل عقود أحجار كريمة وأحذية وملابس ومنطقة ضخمة لتخزين اللحوم في عيد «الحب ست» الثالث لأمنحتب.

ووجه الدكتور زاهي حواس رسالة لجميع العاملين في البعثة المصرية بقيادته، وفريق العمل والعالم أجمع بعد هذا الاكتشاف العالمي الجديد، أن رسالتي بسيطة جداً لأنى دائما كنت أقول لما مسكت الآثار في ٢٠٠٢، مشددا اننا نريد ان نكون نحن علماء في آثارنا قبل الأجانب، مؤكدا أن المدرسة المصرية قوية وقادرة، والحفائر الحالية تمت بأيدي بعثة مصرية، وهى حفائر مصرية متكاملة وأنا سعيد أن البعثة المصرية عملت هذا الاكتشاف، وكذلك البعثات المصرية بقيادة الدكتور مصطفى وزيري نجحت في حفائر عالمية عرضت في مختلف وسائل الإعلام حول العالم أجمع ولا تزال مستمرة .

وأوضح الدكتور زاهي أنه العثور على معبدي كل من «حور محب» و«وآي» مؤكدا أن البعثة عثرت على أكبر مدينة على الإطلاق في مصر والتي أسسها أحد أعظم حكام مصر وهو الملك أمنحتب الثالث، وهو الملك التاسع من الأسرة الثامنة عشر، الذي حكم مصر من عام 1391 حتى 1353 ق.م. وقد شاركه ابنه ووريث العرش المستقبلي أمنحتب الرابع «أخناتون» آخر ثمان سنوات من عهده.

كما تم الكشف عن مقبرة كبيرة لم يتم تحديد مداها بعد، واكتشفت البعثة مجموعة من المقابر المنحوتة في الصخور بأحجام مختلفة والتي يمكن الوصول إليها من خلال سلالم منحوتة في الصخر، وهناك سمة مشتركة لبناء المقابر في وادي الملوك ووادي النبلاء. ومازال العمل جاريا وتتوقع البعثة الكشف عن مقابر لم تمسها يد مليئة بالكنوز، وتتيح أعمال التنقيب المستمرة لعلماء الآثار الوصول إلى طبقة النشاط الأصلية للمدينة، حيث تم كشف النقاب عن معلومات ستغير التاريخ وتعطينا نظرة ثاقبة فريدة عن عائلة توت عنخ آمون، كما سيقدم لنا اكتشاف المدينة المفقودة أيضًا فهم أعمق للحياة اليومية للمصريين القدماء من حيث أسلوب بناء وديكورات المنازل والأدوات التي استخدموها وكيفية تنظيم العمل.

وقد تم الكشف عن ثلث المنطقة فقط حتى الآن، وستواصل البعثة أعمال التنقيب، بما في ذلك المنطقة التي تم تحديدها على أنها الموقع المحتمل لمعبد توت عنخ آمون الجنائزي.

واختتم «حواس» لدينا الكثير من المعلومات حول المقابر والمعابد ولكن هذه هي المرة الأولى التي تكشف اسرارا عن حياة ملوك العصر الذهبي لمصر، وقد بقيت الطبقات الأثرية على حالها منذ آلاف السنين، وتركها السكان القدماء كما لو كانت بالأمس.

مقتنيات المدينة المفقودة بمنطقة هابو غرب الأقصر

مقتنيات المدينة المفقودة بمنطقة هابو غرب الأقصر

مقتنيات المدينة المفقودة بمنطقة هابو غرب الأقصر

مقتنيات المدينة المفقودة بمنطقة هابو غرب الأقصر