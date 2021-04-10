شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في تحصين الثروة الحيوانية بـ8 مناطق في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تنفيذ الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن في 8 مناطق بالمحافظة.

وقال الدكتور ناجي عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إن لجان تحصين الثروة الحيوانية تنفذ أعمالها بإدارة بلاط بمنطقة أبو جبران بحري وقبلي والبساطين، مؤكدا أن أعمال الحملة تتضمن تحصين الماشية في مناطق الـ ١٥٠ بوحدة النهضة ومنطقة زراعة ٢ بمنطقة الفرافرة وبئر ١٣ بوحدة أبومنقار ومناطق زراعة ١٦ بوحدة عمر بن الخطاب ومنطقة زراعة ١١ بوحدة الكفاح بإدارة الفرافرة البيطرية.

وأشار إلى أن لجان التحصين ضد مرض الجلد العقدي بمديرية الطب البيطري وإداراتها الخمس في (الخارجة، باريس، بلاط، الداخلة، الفرافرة)، تواصل العمل على مدار الساعة لتحصين الماشية ومنع انتشار المرض، وعلى جميع المربين للماشية عدم التأخر والتقاعس في تقديم المواشي للجان تحصين الثروة الحيوانية حتى يجري الانتهاء سريعًا من أعمال التحصينات، وأضاف أن الإدارات البيطرية بجميع المراكز تواصل عقد ندوات إرشادية للمواطنين للتوعية بالمرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه والتأكيد على أهمية تحصين الثروة الحيوانية.