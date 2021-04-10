شكرا لقرائتكم خبر عن رصف طريق أولاد صقر صان الحجر في الشرقية بتكلفة ٢٦.٣ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق بالشرقية، إنه جاري تنفيذ أعمال استكمال رصف طريق أولاد صقر صان الحجر‏، بطول 3 كم وبتكلفة 26 مليون و310 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 94 %، مشيراً إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها تشمل إزالة الأسفلت القديم والمتهالك، ووضع طبقات أساس جديدة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية حيث بلغت نسبة التنفيذ 94 %، مؤكداً أنه تم مضاعفة الورديات وتمديد ساعات العمل للإنتهاء من كافة الأعمال ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد، وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة والأمان للمواطنين وأصحاب السيارات.

ومن جانبه، تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال استكمال رصف الطريق ونسب معدلات التنفيذ ‏، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ 45 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة، بإجمالي أطوال 174.6 كم وبتكلفة مليار و712 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن، بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ على مدير مديرية الطرق ،بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد، للإنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ،ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.